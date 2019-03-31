Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün Yayladere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Sabri...

Bingöl'ün Yayladere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Sabri...

1 saat önce

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Sabri Akyürek kazandı.

Bingöl'ün Yayladere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Sabri..., System.String[]
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Sabri Akyürek kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sabri Akyürek 258, AK Parti adayı Nurettin Barış 181, HDP adayı Yusuf Bedir 34 oy aldı.

-Akyürek'in özgeçmişi-

Sabri Akyürek, 1981 yılında Yayladere ilçesinde doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Yayladere'de tamamladı.

Ticaretle uğraşan Akyürek, 2014 yılında CHP'den Yayladere Belediye Başkanı seçildi.

Akyürek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:38 Kaynak: AA

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