Bingöl'ün Yayladere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Sabri...

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Sabri Akyürek kazandı.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Sabri Akyürek kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Sabri Akyürek 258, AK Parti adayı Nurettin Barış 181, HDP adayı Yusuf Bedir 34 oy aldı.



-Akyürek'in özgeçmişi-



Sabri Akyürek, 1981 yılında Yayladere ilçesinde doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Yayladere'de tamamladı.



Ticaretle uğraşan Akyürek, 2014 yılında CHP'den Yayladere Belediye Başkanı seçildi.



Akyürek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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