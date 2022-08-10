Bingöl'de çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Dalbasan köyünde ormanlık alana yakın çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Yayladere Belediyesi ile Nazimiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına müdahale eden ekiplere ve desteklerinden dolayı Nazımiye Belediyesi personeline teşekkür etti.
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