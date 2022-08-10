Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına müdahale eden ekiplere ve desteklerinden dolayı Nazımiye Belediyesi personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yayladere, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.