Bingöl'de çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

10.08.2022 11:50
Bingöl'de çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Dalbasan köyünde ormanlık alana yakın çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Yayladere Belediyesi ile Nazimiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yayladere Belediye Başkanı Sabri Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına müdahale eden ekiplere ve desteklerinden dolayı Nazımiye Belediyesi personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Yayladere, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bingöl'de çalılıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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