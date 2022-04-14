Bingöl'ün "Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi"ne çeşit özellik tescil belgesi - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'ün "Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi"ne çeşit özellik tescil belgesi

14.04.2022 18:37
Bingöl'ün "Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi"ne çeşit özellik tescil belgesi

Bingöl Üniversitesince yürütülen çalışmayla geliştirilen "Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi"ne Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından çeşit özellik tescil belgesi verildi.

Bingöl Üniversitesince yürütülen çalışmayla geliştirilen "Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi"ne Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından çeşit özellik tescil belgesi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi çeşidi geliştirdi.

Geliştirilen ürün, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Eskişehir, Erzincan, Konya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta tescile esas deneme çalışmaları yapıldı.

İki yıl süren deneme sürecinin ardından Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescil edilerek "Milli Çeşit Listesi"ne eklendi.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Mehmet Ayçiçek'in yaptığı Yedisu Çınarbey Kuru Fasulyesi, kentin ilk çeşit özellik tescil belgesi alan bitkisel ürünü oldu.

YORUMLAR
500
TAHAP Rize temsilciliğinden gübre açıklaması: 'Hata tedarikçi firmanın' TAHAP Rize temsilciliğinden gübre açıklaması: 'Hata tedarikçi firmanın' Pazaryeri'nde 12 bin 500 ahududu fidanı dağıtıldı Pazaryeri'nde 12 bin 500 ahududu fidanı dağıtıldı

Ziraat Fakültesi, Bingöl, Yedisu, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'ün 'Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi'ne çeşit özellik tescil belgesi - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:44 Kadınların mezarlıkta başında dua ettikleri çukurdan bebek yerine kedi ölüsü çıktı
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 18:42:32. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'ün "Yedisu Çınarbey kuru fasulyesi"ne çeşit özellik tescil belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement