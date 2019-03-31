Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün Yedisu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer İsen...

Bingöl'ün Yedisu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer İsen...

1 saat önce

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ömer İsen kazandı.

Bingöl'ün Yedisu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer İsen..., System.String[]
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ömer İsen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer İsen 395, AK Parti adayı Hüseyin Gülçiçek 327, CHP adayı Veysel Yaygan 221 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:33 Kaynak: AA

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