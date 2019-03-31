Bingöl'ün Yedisu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ömer İsen...
1 saat önce
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ömer İsen kazandı.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ömer İsen kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ömer İsen 395, AK Parti adayı Hüseyin Gülçiçek 327, CHP adayı Veysel Yaygan 221 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:33 Kaynak: AA
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