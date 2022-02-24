BİNGÖL'ÜN 'YÜZEN ADALARI'NA KAR YAĞDI - Son Dakika

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adalar kar yağışıyla birlikte vatandaşların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adaları, 2021 yılında 15 bin kişi ziyaret etti.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adalar kar yağışıyla birlikte komşu illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yazın piknik yapmaya gelen vatandaşlar, kışın ise yüzen adalara hatıra fotoğrafı çekmeye geliyor. Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adaları, 2021 yılında 15 bin kişi ziyaret etti.

Arkadaşlarıyla birlikte yüzen adaları görmeye gelen Yusuf Sarıdağ, 'Burayı yazın görmüştüm, çok güzeldi. Kar yağışıyla birlikte daha güzel bir görsel oluştu. Arkadaşlarla buraya geldik. Burada hem hatıra fotoğrafları çekiyoruz, hem de temiz havasından yararlanıyoruz. Burası gerçekten görülmeye değer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum' dedi.