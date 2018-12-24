Son Dakika Haberleri: Bingöl Üniversiteliler Esnaftan Yem Toplayıp, Hayvanları Besledi

Bingöl Üniversiteliler Esnaftan Yem Toplayıp, Hayvanları Besledi

15 dakika önce

Bingöl Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, esnaftan hayvanlar için yem topladı.

Bingöl Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, esnaftan hayvanlar için yem topladı. Öğrenciler, ziyaret ettikleri barınaktaki hayvanları besledi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Bingöl Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan üniversite öğrencisi 50 kişilik grup, kentteki esnaftan hayvanlar için yem topladı. Öğrenciler esnafın verdiği yemleri, Bingöl Belediyesi'ne ait hayvan barınağına bıraktı. Hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yem topladıklarını belirten Toplum Gönüllüleri Vakfı Koordinatörü Mustafa Fırat, 3 yıldan fazla süredir gönüllülük yapmaktayım. Bugün de sürdürülebilir projemiz olan hayvan barınağı ziyaretleri projemizin ilk aşamasını gerçekleştirdik. Amacımız sokak hayvanlarının bizlerden beklediği sevgi ve ilgiyi göstermektir. Bu tür projeleri, etkinlikleri sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz dedi.

Bingöl Paticanlar Kulübü Başkanı Deniz Katıldı ise insanların, hayvanlar konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:24 Kaynak: DHA

Bingöl Belediyesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Güncel
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