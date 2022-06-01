Bingöl Üniversitesi 4. Kitap Fuarı'nı 40 bin kişi ziyaret etti

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı yaklaşık 40 bin kitapseveri ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüsteki Sosyal Yaşam Merkezinde 18-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda 30'u aşkın akademisyen ve yazar kitapseverlerle buluştu.

Fuarda, 140 yayınevi yer alırken ziyaretçiler 10 bin kitap satın aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, bu tür etkinliklerin Bingöl'ü bir kültür şehri haline getirdiğini belirtti.

Salgın nedeniyle 2 yıldır kitap fuarını gerçekleştiremediklerini aktaran Çapak, "İnşallah bundan sonraki süreçte gelenek haline gelerek devam edecek. Özellikle gençlerin ilgi göstermesi hepimizi sevindiriyor. Çok canlı, çok güzel bir ortam oluştu. Yazarlarımız aynı zamanda seminerler verdiler. Bu açıdan artık bir kültür şehri olarak tanımladığım Bingöl'e gelen yazarların kente çok katkı sağladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.