Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü

07.06.2022 17:13
Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü

Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında bilgi alışverişi, seminer düzenlenmesi ve ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında bilgi alışverişi, seminer düzenlenmesi ve ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen iş birliği protokolüne imzaları Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Azerbaycan Arıcılar Birliği Başkanı Bedreddin Hesretov attı.

Çapak, Bingöl'ün arıcılık konusunda önemli noktada olduğunu belirterek, "Azerbaycan'da olmaktan son derece mutluyum. Bingöl balı dünyada ikinci sıradadır. Azerbaycan ile ortak çalışma konularında her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Hesretov da ziyaretten memnuniyet duyduklarını aktararak, Bingöl Üniversitesiyle imzalanan protokolün kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Profesyonel Arıcılar Birliği Başkanı Elhan Alakbarov da Bingöl Üniversitesi ile arı hastalıkları, ıslah çalışmaları, arı ürünleri analizi ve eğitim konularında ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.

Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) Birim Koordinatörü Doç. Dr. Nusret Özbay, protokol kapsamında yaptığı sunumda ihtisaslaşma üniversitesi olarak Bingöl Üniversitesinin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Protokol imza törenine, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şenol Çelik, Bakü Devlet Üniversitesinden akademisyenler, Azerbaycan Tarım Bakanlığından yetkililer ve arıcılar katıldı.

YORUMLAR
500
Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Azerbaycan'da devam ediyor Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Azerbaycan'da devam ediyor
Kaynak: AA

Bingöl Üniversitesi, Azerbaycan, Bingöl, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:58:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement