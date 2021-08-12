Üye Girişi
Bingöl Üniversitesi, kaliteli bal üretilen bölgeleri belirliyor - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi, kaliteli bal üretilen bölgeleri belirliyor

12.08.2021 11:00

Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesince, arıcılığın geliştirilmesi ve kaliteli bal elde edilecek bölgeleri belirlemek amacıyla il genelinde 108 noktaya kurulan arı kovanlarında elde edilen balın sağımı gerçekleştirildi.

Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesince, arıcılığın geliştirilmesi ve kaliteli bal elde edilecek bölgeleri belirlemek amacıyla il genelinde 108 noktaya kurulan arı kovanlarında elde edilen balın sağımı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) yürütülen "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi arı, arı ürünleri ve endemik bitkiler üzerine çalışmaları sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında arıcılığın geliştirilmesi ve kaliteli bal elde edilecek bölgeleri belirlemek amacıyla il genelinde zengin floraya sahip yaylalarda 108 noktaya kurulan arı kovanlarında elde edilen balın sağımı yapıldı.

Kovanlardan elde edilen balın, laboratuvarda analizler yapılıyor ve bu çalışmayla kaliteli bal üretimi alanları belirleniyor.

"İnşallah bu yıl kuraklıktan çok fazla etkilenmeden süreci tamamlayacağız"

Adaklı ilçesine bağlı Arıcılar köyündeki bal sağım çalışmasına katılan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine, 3 yıl önce başlattıkları çalışmalarla florası zengin farklı bölgelere 108 arı kovanı bıraktıklarını söyledi.

Arıcıların artık kaliteli bal ürettiklerini ve çalışmaları da akademik bilgiye dayalı olarak devam ettiklerini ifade eden Çapak, üniversitenin arı, arı ürünleri alanında pilot üniversite olduğunu belirtti.

Bingöl balı üzerinde özel olarak çalıştıklarını aktaran Çapak, "Bingöl'de arı ve arı ürünleri ile ilgili ciddi bir bilinç oluştu. Arıcılarımız artık bal üretirken, çok kaliteli bal üretiyorlar. Bütün süreci akademik ve bilgiye dayalı olarak devam ettiriyorlar. Şehir içerisinde de bal satışı yapanlara ait çok ciddi modern tesisler ve satış ofisleri var." dedi.

Bu yıl yaşanan kuraklığa rağmen verimi düşürmemek için özel çaba sarf ettiklerini anlatan Çapak, kentte son verilere göre bal üretiminde çok iyi olduğunu dile getirdi.

"Ancak bu yıl kuraklık var, bütün Türkiye'deki arıcılar ve doğal olarak ilgili alanlar etkilendi. Buna rağmen üniversitemizin arıların bulunduğu bölgede verimin iyi olduğunu gördük ve arıcılarımızın bu verimi düşürmemek için özel çaba sarf ettiklerini de müşahede ettik. İnşallah bu yıl kuraklıktan çok fazla etkilenmeden sürecini tamamlamış olacağız." diyen Çapak, önümüzdeki yıllarda da arıcılıkla bölgede arıcılığın gelişmesi için yapılması gereken bütün çalışmaları yürüteceklerini bildirdi.

"Arıcılıkla ilgili yüksek lisans ve doktora programları var"

Laboratuvarda bütün analizlerin yapılmasının arıcılığın gelişmesi için ciddi katkı sağladığını bildiren Çapak, bu süreçte bütün arıcıların istifade ettiğini düşündüklerini aktardı.

Üniversitenin arı ve arı ürünleriyle ilgili hedefinin büyük olduğunu ifade eden Çapak, "Arzumuz sadece ülkemizde değil uluslararası düzeyde bal üretmek ve bu noktada da eğitimler verebilmek. Üniversitemizde arıcılıkla ilgili yüksek lisans ve doktora programları var. Hedefimiz Bingöl balını, dünya birincisi yapmak." ifadelerini kullandı.

Bingöl Üniversitesi, kaliteli bal üretilen bölgeleri belirliyor
Bingöl Üniversitesi, kaliteli bal üretilen bölgeleri belirliyor
Bingöl Üniversitesi, kaliteli bal üretilen bölgeleri belirliyor
Bingöl Üniversitesi, kaliteli bal üretilen bölgeleri belirliyor

Bingöl Üniversitesi, Üniversite, Bingöl, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesi, kaliteli bal üretilen bölgeleri belirliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı 11:56 Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu! 11:43 Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu! Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın 11:32 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek 10:42 Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı 10:24 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın 09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın

Son Dakika Haberleri
12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı
11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı
11:54 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:35 Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
11:15 Dolar düşüşte! Bugün 8,58'den işlem görüyor
10:54 Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:54 Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı
10:47 Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı         
11:57
Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı         
11:55
Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı         
11:39
Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı         
11:36
Aç kalan ayı girdiği ahırda bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Aç kalan ayı girdiği ahırda bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı         
11:18
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 12:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl Üniversitesi, kaliteli bal üretilen bölgeleri belirliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement