Bingöl Üniversitesi "kuluçka merkezi" ile kanatlı hayvan yetiştiricilerine hizmet veriyor - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi "kuluçka merkezi" ile kanatlı hayvan yetiştiricilerine hizmet veriyor

28.03.2021 11:09

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Ziraat Fakültesince faaliyete geçirilen kuluçka merkezi, kanatlı hayvan yetiştiricilerinden ilgi görüyor.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Ziraat Fakültesince faaliyete geçirilen kuluçka merkezi, kanatlı hayvan yetiştiricilerinden ilgi görüyor.

BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'ın öncülüğünde ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten'in çalışmalarıyla geçen yıl yaklaşık 70 bin lira maliyetle kanatlı hayvan kuluçka merkezi kuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hobi amaçlı kanatlı hayvan yetiştirmeye başlayan çok sayıda vatandaş, daha fazla civciv elde etmek için yumurtaları 5 modern cihazın bulunduğu kuluçka merkezine getirmeye başladı.

Merkeze getirilen yumurtalar, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildikten sonra kuluçka makinelerine yerleştiriliyor. Yumurtalardan çıkan civcivler, 20 günlük gelişim sürecini tamamladıktan sonra sahiplerine veriliyor.

Yoğun talep alan kuluçka merkezinde vatandaşlara şu ana kadar 10 bin kaz, ördek, hindi, tavuk, bıldırcın ve tavus kuşu teslim edildi.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan İnci, AA muhabirine, kuluçka merkezinde kanatlı hayvan yetiştiricilerine hizmet verdiklerini söyledi.

Birim alanında daha fazla ürün almak mantığıyla, sıcaklık, nem ve benzeri kuluçka şartlarını yerine getirdiklerini dile getiren İnci, bu şekilde döllü yumurtalardan civciv çıkarıldığını belirtti.

"4-5 bin kapasiteli makinelerimiz var"

İlk olarak küçük kapasiteyle başladıklarını, Kovid-19 salgının ardından ünitelerine rağbetin arttığını anlatan İnci, şöyle konuştu:

"Durumu Rektörümüze arz ettik ve destekleriyle de büyük makineler aldık. Yumurtanın büyüklüğüne bağlı olarak 4-5 bin kapasiteli kuluçka makinelerimiz var. Cüzi bir ücretle vatandaşlara hizmet veriyoruz. Vatandaşlar köylerden topladıkları yumurtaları getiriyor. Civcivleri çıkartıyoruz ve onlara veriyoruz. Hindi, kaz ördek, tavuk hatta doğal bıldırcın yumurtası bile var. Yumurtanın türü fark etmeksizin kuluçka hizmeti verebiliyoruz. Her yumurtanın farklı sıcaklık ve nem oranı var, ona göre tam otomatik sistemlerimiz var. Belli bir dönem gelişme ve ondan sonraki çıkım süreçleri tamamlayıp civcivler çıkartıyoruz."

Halka damızlık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalıştıklarını dile getiren İnci, "Sürülerini oluşturma anlamında vatandaşlara destek verdik. Bir civcivin dışarıda maliyeti 7-8 lira ama bu şekilde döllü yumurtalardan cüzi bir ücretle daha ekonomik şartlarda yavru elde etmeleri amaçlandı." dedi.

İnci, köylerdeki vatandaşların şehir dışından civciv getirme külfetinden kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Faruk Arıboğa da geçen yıl kuluçka merkezine yumurta getirdiğini belirterek, "Deneme amaçlı başladım, verim aldığımı görünce her hafta toplayabildiğim kadarıyla getiriyorum. Bu işi ticarete dökmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Adsız da Emtağ köyünden tavuk yumurtası getirdiğini dile getirerek, "Köydeki tavuğumuzdan 2-3 tane civciv alabiliyoruz. Burada ise verdiğimiz yumurtaların hepsinden civciv alıyoruz. Daha önce 47 civciv aldım şimdi de 96 yumurta getirdim." diye konuştu.

Bingöl Üniversitesi kuluçka merkezi ile kanatlı hayvan yetiştiricilerine hizmet veriyor
Bingöl Üniversitesi kuluçka merkezi ile kanatlı hayvan yetiştiricilerine hizmet veriyor
Bingöl Üniversitesi kuluçka merkezi ile kanatlı hayvan yetiştiricilerine hizmet veriyor
Bingöl Üniversitesi kuluçka merkezi ile kanatlı hayvan yetiştiricilerine hizmet veriyor

Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hindi, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesi 'kuluçka merkezi' ile kanatlı hayvan yetiştiricilerine hizmet veriyor - Son Dakika


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