Bingöl Üniversitesi'nde 2 yeni merkez kuruldu - Son Dakika
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Bingöl Üniversitesi'nde 2 yeni merkez kuruldu

6 saat önce

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapak; "Yeni kurduğumuz 'Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE' ile 'Sosyal ve Ekonomik' Uygulama ve Araştırma Merkezleriyle bunu daha etkin yapacağız. Bu iki merkezimiz de Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor" dedi.

Bingöl Üniversitesi'nde 2 yeni merkez kuruldu, System.String[]

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapak; "Yeni kurduğumuz 'Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE' ile 'Sosyal ve Ekonomik' Uygulama ve Araştırma Merkezleriyle bunu daha etkin yapacağız. Bu iki merkezimiz de Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor" dedi.


Bingöl Üniversitesi'nde Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ile Araştırma Merkezi ile Sosyal ve Ekonomik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğu bildirildi.


Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında belirlenmiş hedefler kapsamında yeni kurulan merkezlerle ilgili Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak bilgi verdi.


Rektör Çapak, "Arıcılık ve Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Ekonomiye Kazandırılması ile ilgili sonuç odaklı oldukça faydalı projeler hazırladık. Hali hazırda yürütülen bu projelerimizle Bingöl şehrimize ve bölgeye ciddi katkılar sağlayacağız. Şehrimize daha fazla fayda sağlamak istiyoruz. Yani bulunduğumuz bölgede toplumsal hayata dokunmak istiyoruz. Bu yıl itibarı ile projelerin sahaya yansımalarını daha net olarak görmeye başlayacağız" diye konuştu.


Merkezler Türkiye'de İlk


Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacı ile kurulan iki yeni merkezin Türkiye'de ilk defa üniversitelerinde kurulduğunu aktaran Çapak, "Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, bütün arı ürünleri ve bitkisel ürünler başta olmak üzere doğal ürünlerin analizlerinin tamamının yapılabildiği bir merkez olacak. Burası ayrıca, bu alanlarda bilimsel araştırma yapacak bilim insanları için de bir merkez haline gelecek. Bünyesinde, aynı zamanda yeni ve ekonomik değeri yüksek arı ve doğal ürünlerin geliştirileceği ÜR-GE alanları da olacak. Arıcılarımız ve sanayicilerimizin işbirliğinde geliştirilecek ürünler patentlenecek ve markalı, katma değeri ürünler haline getirilecek. Üreticilere danışmanlık noktasında da hizmetler verilecek olup bütün vatandaşlara açık hale getirilecek. Merkezde ayrıca, işlikler de kurulmuş olup ilerleyen süreçte Tematik Teknokent veya Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi kurulumu ile ürünlerin ticari hale getirilmesi kolaylaştırılacak. Bingöl Üniversitesi olarak Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BÜBİN-TTO) kurulumu için başvuru yaptık ve yakın zamanda olumlu cevap alacağımızı düşünüyorum"ifadelerini kullandı.


Merkezin faaliyetleri hakkında da konuşan Çapak, "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında başta pilot üniversite konusunda üniversitemizin ihtisaslaşması ve bölgenin kalkınması olmak üzere programın bölgeye ekonomik ve kalkınma açısından yansımaları olacaktır. Kamu ile özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüteceğiz. Özellikle ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik ve sosyal konularda ortak araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecektir. Bölgemize yapacağı hizmetin yanında, öğrencilerimiz için de bir uygulama alanı olacaktır. Ayrıca, donanım olarak da gelişmiş bu merkezimizde bütün akademisyenler sosyal ve ekonomik araştırmalar yapabileceklerdir"diyerek sözlerini tamamladı. - BİNGÖL

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:32 Kaynak: İHA

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