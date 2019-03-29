Son Dakika Haberleri: Bingöl Üniversitesi Öğrencileri, Robot Yarışında 4. Oldu

Bingöl Üniversitesi Öğrencileri, Robot Yarışında 4. Oldu

1 saat önce

Bingöl Üniversitesi (BÜ), öğrencileri yıldız savaşları kategorisinde 4'üncü oldu.

Bingöl Üniversitesi Öğrencileri, Robot Yarışında 4. Oldu, System.String[]
Bingöl Üniversitesi (BÜ), öğrencileri yıldız savaşları kategorisinde 4'üncü oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl Yıldız Robotics Contest Yarışmasının 6'ıncısı düzenlendi. Yarışmaya BÜ Makine Mühendisliği öğrencileri de katıldı. İstanbul Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada elektrik, elektronik, mekatronik, kontrol ve otomasyon, makine mühendisliği ve teknik lise öğrencileri hünerlerini sergiledi.BÜ öğrencileri de "Yıldız Robocon" yarışmasında 'BİNMAR 1246' isimli robotla yarıştı. Bingöl'den giden öğrenciler yarışmada dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Güncel
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