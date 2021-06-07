Son dakika haberi... Propolisten boğaz ve burun spreyi üretti - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan İnci hazırladığı proje ile propolisten boğaz ve burun spreyi üretti.

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi propolisi farklı alanlarda değerlendirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Doç. Dr. İnci "İleri Teknoloji Kullanarak Propolisi Suda Çözme ve Ürün Geliştirme" projesini hazırladı.

Proje doğrultusunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) alınan destekle laboratuvar ortamında bir yıl süren çalışmanın ardından boğaz ve burun spreyi geliştirildi.

Geliştirilen ürünün "takviye edici gıda" kategorisinde üretimi için Tarım Orman Bakanlığına, çalışma izni için de Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformu'na yapılan başvuru olumlu sonuçlandı.

Başvuruların onaylanması ile Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan hibe destek kapsamında Bingöl'e gönderilecek cihazlarla bir girişimci tarafından Organize Sanayi Bölgesindeki laboratuvarda seri üretime geçilecek.

Spreyin patenti için de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı.

" 25 kilogram propolisi işleyebileceğiz"

Projenin koordinatörü Doç. Dr. Hakan İnci, AA muhabirine, propolisin arıların kendilerini ve kovanlarını dış etkenlere karşı korumak için oluşturduğu bir madde olduğunu belirterek, bu kapsamda propolisin biyoaktif özelliklerini belirlemek için çalışma yaptıklarını söyledi.

"Propolisin içerisinde antibakteriyel, antifungal, antikanser, antiviral etki ve yaraları iyileştirme özelliği gibi birçok etki bulunuyor. Bu etkilere sahip propolisten boğaz ve burun spreyi hazırladık. Çünkü virüs vücuda buralardan giriyor." ifadelerini kullanan İnci, ekip arkadaşlarıyla bu konuda hazırladıkları makaleye ilişkin uluslararası bir kongrede video konferans yöntemiyle sunum yaptıklarını aktardı.

İnci, "Sunumda bu yaptığımız çalışmalar ve propolisin yararlı düzeyi ile ilgili bilgileri, doneleri paylaştık." dedi.

"Daha önce sadece 500 gram propolisi işleyebiliyorduk. Şimdi ise 25 kilogram propolisi işleyebileceğiz. 1 milyon lira değerindeki makinelerle seri üretim yapabileceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da patent başvurusunda bulunduk." diyen İnci, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten de ekiplerinin önemli çalışmaya imza attığını dile getirerek, projeye verdiği desteklerden dolayı Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'a teşekkür etti.