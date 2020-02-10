Bingöl Üniversitesi rektör adaylığı başvuruları 21 Şubat'a kadar yapılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesi rektör adaylığı başvuruları 21 Şubat'a kadar yapılabilecek - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi rektör adaylığı başvuruları 21 Şubat'a kadar yapılabilecek

11 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bingöl Üniversitesi rektör adaylığı için başvuruların başladığını duyurdu.

Bingöl Üniversitesi rektör adaylığı başvuruları 21 Şubat'a kadar yapılabilecek, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bingöl Üniversitesi rektör adaylığı için başvuruların başladığını duyurdu.

YÖK'ün internet sitesinde, Bingöl Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvuru yapabilecek.

Başvurular bizzat veya posta ile yapılabileceği gibi "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

Adaylar başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde bulunan, "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları hazır bulunduracak.

Ayrıca adaylardan bulundukları veya son görev yaptıkları üniversite/kurumdan alınan disiplin kaydını gösteren hizmet döküm belgesi de istendi.

Yükseköğretim Kurulu, Bingöl Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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