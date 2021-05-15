Bingöl Üniversitesi sağlıklı bal için "arı merası" oluşturdu - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi sağlıklı bal için "arı merası" oluşturdu

15.05.2021 11:01
Bingöl Üniversitesi sağlıklı bal için

Bingöl Üniversitesi arıların sezon boyunca polen ve nektar bulabilmeleri amacıyla 10 dekar alanda "arı merası" oluşturdu.

Bingöl Üniversitesi arıların sezon boyunca polen ve nektar bulabilmeleri amacıyla 10 dekar alanda "arı merası" oluşturdu.

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, arıcılığın gelişimine katkı sağlamak için de çalışma yürütüyor.

Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) tarafından desteklenen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde yürütülen "Arı Merası Kurulması" projesi kapsamında Genç kara yolunda bulunan tarımsal uygulama alanında oluşturulan meraya 10 farklı bitki ekimi yapıldı.

"Tıbbi ve aromatik bitkilerle çiçekli bir ortam sağlamayı planlıyoruz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Çaçan, AA muhabirine, tarımsal uygulama ve araştırma alanında arıcılığın gelişimine katkı sunmak için arı merası kurduklarını söyledi.

"Amacımız sezon boyunca yani nisan ayından eylül ayına kadar olan sürede arıların sürekli çiçek bulabilecekleri, polen ve nektar toplayabilecekleri bir alanı tesis etmek." diyen Çaçan, meranın 10 farklı parselden oluştuğunu belirtti.

Çaçan, meraya 10 farklı bitki ektiklerini ifade ederek, "Bunlar belli bir boya geldikten sonra temmuz ayından eylüle kadar tıbbi ve aromatik bitkilerle çiçekli bir ortam sağlamayı planlıyoruz. PİKOM birimi tarafından çalışmamız finanse edilmekte." dedi.

"Arı merası ara dönem için çözüm olacak"

Arı merasının arıcıların 1,5 aylık geçiş dönemi için bir çözüm olacağını ve aynı zamanda arıları hastalıklardan koruyacağını dile getiren Çaçan, şunları kaydetti:

"Bingöl'de arıcılık faaliyetinde bulunan arıcılar kışı Çukurova bölgesinde geçirmektedir. Bahar aylarında Bingöl'e gelirler ve yaklaşık 1,5 aylık dönemi burada geçirdikten sonra yaz aylarında yaylalara çıkarlar, oralardan bal verimi elde ederler. Fakat bu ara geçişte bir sıkıntıyla karşılaşmaktalar. İlkbaharda buraya geldiklerinde özellikle nisan ayının ortalarında, mayıs ayı da dahil olmak üzere bitki örtüsü iyi gelişmediği için yeteri kadar çiçeklenme olmadığından bitki örtüsünde arılarını besleyememekteler. Arılarını beslemek için şeker şurubu vermek yoluna gitmektedirler. Bu da arıların yaylaya çıkarken hastalıklara ve zararlılara dayanıksız hale gelmesine sebebiyet vermekte. Bu arı merası bu ara dönem için çözüm olacak."

Arıcıların mera sayesinde doğada çiçekli bitkilerin az olduğu dönemde özellikle 15 Nisan'dan mayıs ayının sonuna kadarki dönemde arılarına çiçek bulabilecekleri bir ortama kavuşacaklarını anlatan Çaçan, meranın aynı zamanda küçük aile işletmeleri şeklinde arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilerin, çiftçilerin arılarını dağ, bayır dolaşmadan köylerinde buna benzer bir sistem kurarak başka bir yere gitmeden, gezici arıcılık yapmadan faaliyette bulunabilmesi için de örnek olacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesi sağlıklı bal için 'arı merası' oluşturdu - Son Dakika


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