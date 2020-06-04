Bingöl Üniversitesi sığır üreticilerine destek verecek - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi ile Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, süt sığırcılığı ve damızlık sığır yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektörlükte düzenlenen programda, Bingöl'ün Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Üniversite olarak sığır yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışma yapacaklarını anlatan Çapak, şöyle konuştu:

"İş birliği protokolü kapsamında, üniversitemiz Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama alanında 950 metrekare hayvan barınağı, sağımhane, hayvan gezinti alanları, sundurma, silaj çukuru ve buzağı barınakları bulunan sahayı, süt sığırcılığı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için kullanacağız. İlgili birimlerimiz ve akademisyenlerimizle çiftçilerimize katkı sunmaya hazırız."

Çapak, imzalanan protokolün Bingöl'deki hayvancılığın gelişmesine ve ilerlemesine vesile olması temennisinde bulundu.

Birlik Başkanı Doğan Koç da iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemizin Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, besicilerimiz için kapılarını her zaman açık tutuyor. Üniversitemizin bilgilendirme ve eğitim konusunda uzman desteği bizim için çok önemli. Protokolümüz hayırlı olsun." dedi.

Programa, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır da katıldı.