Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesinden "yüksek verimli yem" atağı - Son Dakika

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesinden "yüksek verimli yem" atağı

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesince, hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak ve yemde verimi yükseltmek amacıyla 28 çeşit bitkinin deneme üretimi yapılıyor.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesince, hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak ve yemde verimi yükseltmek amacıyla 28 çeşit bitkinin deneme üretimi yapılıyor.

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Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Kökten, AA muhabirine, Bingöl koşullarına adapte olabilecek "Sorgum Sudan otu" melezi denilen bir bitkinin adaptasyon denemesini yaptıklarını söyledi.

Deneme çalışması yapılan bitkinin hem biyoetanol üretiminde kullanılan hem de hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan bir bitki olduğunu anlatan Kökten, geçen yıl ilk deneme alanını kurduklarını, bu tür bitkilerin en az 2 yıl veya daha fazla denenmesi gerektiğini belirtti.

İklimden veya toprak koşullarından kaynaklanan sebeplerle ortaya çıkabilecek farklılığı azaltmak için en az 2 yıl veya daha fazla süre deneme ekimleri yaptıklarını kaydeden Kökten, bölgeye en iyi adapte olabilen tür veya türleri belirlemek amacıyla böyle deneme alanları oluşturduklarını bildirdi.

Kökten, şöyle devam etti:

"Bingöl'e SÜTAŞ'ın yatırım yapmasıyla bu tür çalışmaların artarak devam etmesi ve dolayısıyla bölgeye adapte olabilecek yem bitkilerini tespit ederek SÜTAŞ'a da daha fazla destek çıkmak istiyoruz. SÜTAŞ'ın çiftçilere vereceği bazı tohumlar, gübreler, ilaçlar olacaktır. Onların da belirlenmesi, bu bölgeye uygun tür ve çeşitlerin belirlenmesi için bu tür denemelere mutlaka ihtiyaç vardır."

Kökten, 2 yıldır deneme üretimi yaptıkları süt otu veya ryegrass adlı bitkinin özellikle protein oranı yüksek olduğu için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda süt verimliliğinde artış sağladığını vurguladı.

"Türkiye genelinde satılan 28 çeşit bitkiye ulaşabildik. 28 çeşidi 2 yıldır deniyoruz. En iyi yetişen, verimi ve protein oranı en yüksek olan çeşit veya çeşitleri belirleyip bu bölgede daha çok yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla deneme üretim alanları kurduk." diyen Kökten, deneme üretimleri yaptıktan sonra bölge şartlarına uygun bitki türleri konusunda çiftçilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlattı.

Kökten, "Çiftçilerimiz bu bitkileri tanımadıkları için nasıl yetiştirecek, nasıl hasat edecek, bunlarla ilgili mutlaka problemlerle karşılaşacaklardır. Ziraat Fakültesi olarak her zaman onların hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 'yüksek verimli yem' atağı - Son Dakika Ekonomi

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