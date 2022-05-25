Bingöl Üniversitesinde 3 bin kişiye aşure ikramı

Bingöl Üniversitesi öğrencilerince "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümünden 17 öğrenci tarafından aşure hazırlandı.

Kampüs içerisinde kurulan stantta, 3 bin kişiye hazırlanan aşure dağıtıldı.

Aşçılık bölümü öğrencilerinden Servan Eroğlu, yaptığı açıklamada, aşurenin önemli bir lezzet olduğunu söyledi.

Eroğlu, "Türk mutfağı çok zengin bir yemek kültürüne sahip. Bölümümüz gereği farklı yemekleri yapmayı sürekli deniyoruz. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri dolayısıyla bölümdeki arkadaşlarımızla aşure yapıp dağıttık. Öğrenciler olarak zengin Türk mutfağının nesillere aktarılmasında gönüllü olarak yer almayı sürdüreceğiz." dedi.