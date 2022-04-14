Bingöl Üniversitesinde her gün 2 bin öğrenciye ücretsiz iftar veriliyor - Son Dakika
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Bingöl Üniversitesinde her gün 2 bin öğrenciye ücretsiz iftar veriliyor

14.04.2022 20:59
Bingöl Üniversitesinde her gün 2 bin öğrenciye ücretsiz iftar veriliyor

Bingöl Üniversitesinde, çeşitli kurumlar ve hayırseverlerin desteğiyle her gün yaklaşık 2 bin öğrenciye ücretsiz iftar imkanı sunuluyor.

Bingöl Üniversitesinde, çeşitli kurumlar ve hayırseverlerin desteğiyle her gün yaklaşık 2 bin öğrenciye ücretsiz iftar imkanı sunuluyor.

Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Valilik, Belediye, İl Müftülüğü ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle öğrencilere iftar yemeği veriliyor.

Üniversitenin yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar programına katılan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak öğrencilerle iftarını yaptı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Arıkan, ramazan ayının manevi hayatta çok önemli yeri olduğunu söyledi.

Bu ayda yardımlaşmanın, paylaşmanın ve hoşgörünün iyi şekilde yansıtılması gerektiğini dile getiren Arıkan, "Bu akşam sizlerle olmaktan gerçekten mutluluk duydum. Çok zor dönemlerden geçtik. Özellikle salgın bizleri yaklaşık 2 yıldır çok ciddi anlamda kısıtladı. Allah'a hamd ediyorum artık bir arada yemek yiyebiliyoruz, derslerimize girebiliyoruz. Allah bir daha bizlere bu kötü, zor günleri yaşatmasın." diye konuştu.

Rektör Çapak da ramazan ayında öğrencilerle aynı sofrada bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Bu iftar programlarına kurumların ve iş insanlarının destek verdiğini anlatan Çapak, "Katkılarından dolayı bugün de Bingöl Belediyesine teşekkür ederiz. Sadece iftar için değil, sürekli üniversitemizin yanında bulundukları için, üniversitemize her türlü katkıyı sağladıklarından dolayı Belediye Başkanı Erdal Arıkan'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Özhan Gili de "Birlik ve beraberliğin pekiştiği ayda öğrencilere ücretsiz iftar verilmesini çok olumlu karşıladık. Rektör hocamız ve bütün hayırseverlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Öğrencilerden Rukiye Gedik de bu iftar programlarının öğrenciler için çok önemli olduğunu kaydederek, "Bu güzel ayda arkadaşlarımızla iftar yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Erdal Arıkan, Rektör, Bingöl, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesinde her gün 2 bin öğrenciye ücretsiz iftar veriliyor - Son Dakika


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