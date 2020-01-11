Bingöl uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates - Son Dakika

Bingöl uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates

25 dakika önce

Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patatesBİNGÖL'ün Genç ilçesinde, soğuk kış gecelerinin en büyük eğlencesi, sobada patates közlemesi. İlçe merkezindeki kahvehanede közlenen patatesler, sıkça tüketiliyor.

Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, soğuk kış gecelerinin en büyük eğlencesi, sobada patates közlemesi. İlçe merkezindeki kahvehanede közlenen patatesler, sıkça tüketiliyor.

Genç ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki kahvehanede özel sobada yapılan patates közlemesi, soğuk kış gecelerinde ilçe sakinlerine nostaljiyi yaşatıyor. Kahvehanede sabah saat 08.00'de yakılan sobada iş yeri sahibi telislerle aldığı patatesleri fırına diziyor. 2 ayrı bölmesi bulunan sobaya konulan patateslerin pişip pişmediklerini kontrol eden işletmeci Mehmet Döner, daha sonra gelenlere çay ve patates ikramında bulunuyor. 20 yıldır kahvehane işletmeciliği yapan Döner, halka patates ve çay ikramı yapmaktan mutluluk duyuğunu belirterek şöyle konuştu:

"20 yıldır bu kahvehane işletmeciliğini yapıyorum. Maalesef bu soba geleneğimiz doğalgaz ve kalorifer çıkınca yok olmaya başladı. Biz de eski geleneğimizi yaşatmak için kahvehanemizin arka bölümüne soba kurup eski geleneği gelen müşterilerimize közde patates ikramı ile yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden evlerimizde soba ve kuzine vardı, şimdi ise bu geleneği kahvemizde közde patates ve çay ile yaşatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu işten müşterilerimiz memnun biz memnunuz. Günde 30 ile 40 kilo patates tüketiyoruz. Müşterilerimize çay ve patates servisini yapıp bu soğuk kış gecelerinde müşterilerimde hem sohbet edip, hem çayını içiyor, hem de patatesini yiyor."

Müşterilerinden Yusuf Aktay ise "Eskiden soba kültürümüz vardı. Elektrik ve internet yoktu, soba başında sohbet vardı. Kuzine soba içerisinde börek yapardık. İnşallah yavaş yavaş eskiye dönmeye başlarız. Alan da memnun, satan da memnun" diye konuştu.

Bingöl uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates

Cumhuriyet Caddesi, Sabah, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:36 Kaynak: DHA
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