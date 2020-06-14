Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise... - Son Dakika

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise...
Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 07:29 Kaynak: AA
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