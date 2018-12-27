Bingöl Valiliği, "Hamile ve Engelliler İzinli Sayılacak"

Bingöl Valiliği, olumsuz hava şartlarından dolayı hamile ve engelli bireylerin bugün ve yarın izinli sayılacağını bildirdi.

Bingöl Valiliği, olumsuz hava şartlarından dolayı hamile ve engelli bireylerin bugün ve yarın izinli sayılacağını bildirdi.Karlıova ve Kigı ilçelerinde okullar Cuma günü içinde tatil edildi.



Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle valilikten hamile ve engelli bireyler için açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada; "Devam eden olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar 27-28/12/2018 tarihlerinde idari izinli sayılacaklardır"denildi.



Öte yandan Bingöl'ün kuzey kesimlerinde bulunan Karlıova ve Kiğı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime Cuma günü de ara verildiği bildirildi. - BİNGÖL

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