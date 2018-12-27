Son Dakika Haberleri: Bingöl Valiliği, "Hamile ve Engelliler İzinli Sayılacak"

Bingöl Valiliği, "Hamile ve Engelliler İzinli Sayılacak"

16 dakika önce

Bingöl Valiliği, olumsuz hava şartlarından dolayı hamile ve engelli bireylerin bugün ve yarın izinli sayılacağını bildirdi.

Bingöl Valiliği,
Bingöl Valiliği, olumsuz hava şartlarından dolayı hamile ve engelli bireylerin bugün ve yarın izinli sayılacağını bildirdi.Karlıova ve Kigı ilçelerinde okullar Cuma günü içinde tatil edildi.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle valilikten hamile ve engelli bireyler için açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada; "Devam eden olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar 27-28/12/2018 tarihlerinde idari izinli sayılacaklardır"denildi.

Öte yandan Bingöl'ün kuzey kesimlerinde bulunan Karlıova ve Kiğı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime Cuma günü de ara verildiği bildirildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:31 Kaynak: İHA

Bingöl Valiliği, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:47:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl Valiliği, "Hamile ve Engelliler İzinli Sayılacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]