Bingöl Valiliği: " İki depremde 33 kişi hastaneye başvurdu, 27'si taburcu edildi"

BİNGÖL - Bingöl Valiliği, dün ve bugün yaşanan deprem nedeniyle şuana kadar hastaneye 33 kişinin başvurduğunu, bunlardan 27'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Bingöl'ün Karlıova merkezli dün 5.7, bugün ise 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Dün 1 korucunun şehit olduğu Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Erzurum'da da hissedilen depremle ilgili yaralı sayısındaki son durumu valilik paylaştı.

Dün ve bugün Karlıova ilçemizde meydana gelen 5,7 ile 5,6 büyüklüğündeki iki depreme bağlı yaralı sayılarının belirtildiği valilik açıklamasında," Hastaneye başvuran kişi sayısı 33, taburcu edilen kişi sayısı 27'dir. İl dışına sevk edilen sek edilen 3, serviste yatan 1, müşahede altında tutulan 2 kişidir"denildi.