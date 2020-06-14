Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi... - Son Dakika
Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi...
Bingöl Valiliği: "(Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır.
Bingöl Valiliği: "( Karlıova'daki deprem) Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."
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15.06.2020 00:46:07. #1.13#
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