Bingöl Valiliği: "PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 1 terörist yakalandı"
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Bingöl Valiliği, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Norveç vatandaşı 1 teröristin yakalandığını bildirildi.
Bingöl Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:57 Kaynak: İHA
, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Norveç
vatandaşı 1 teröristin yakalandığını bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada," PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütülen müşterek çalışmalarda Türk vatandaşlığından ayrılarak Norveç vatandaşı olan ve PKK/KCK terör örgütünün Norveç yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.C. İsimli şahıs 19.06.2019 günü Bingöl ili Solhan
ilçesinde yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yakalandığı adreste yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirilmiş olup, 21.06.2019 günü hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır"denildi. - BİNGÖL
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