Bingöl Valiliğinden "Tarım arazisinin Sütaş'a satışı" içerikli haberlerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bingöl Valiliğinden "Tarım arazisinin Sütaş'a satışı" içerikli haberlerle ilgili açıklama Açıklaması

05.08.2022 20:42
Bingöl Valiliğinden "Tarım arazisinin Sütaş'a satışı" içerikli haberlerle ilgili açıklama Açıklaması

Bingöl Valiliği, "Tarım arazisinin Sütaş'a satışı" içerikli haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Bingöl Valiliği, "Tarım arazisinin Sütaş'a satışı" içerikli haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan, "Tarım arazisinin Sütaş'a satışı" içerikli haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. tarafından 5 Ekim 2021'de merkez Kılçadır köyünde 785 bin 328,46 metrekare yüzölçümlü tescil harici alanda bitkisel üretim amaçlı "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (TNKA)" imar planı yapılması talebinin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine iletildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu talep doğrultusunda 6 Ekim 2021'de ilgili kurumların tamamından olumlu görüş alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olumlu görüş sonrasında adı geçen yerin imar planları şehir plancısı Hakan Mezdeği tarafından yapılarak İl Genel Meclisi'nde değerlendirilmek üzere İl Özel İdaresine gönderilmiştir. Bahse konu dosya İl Özel idaresi Kanunu 6/b ve 10/c maddelerince görüşülerek karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine havale edilmiştir. İl Genel Meclisi'nin 5 Ağustos 2022 tarih ve 197 sayılı kararıyla imar planı onaylanmış olup plan askı süreci sonunda hazine adına kaydedilmek üzere Milli Emlak Müdürlüğüne bildirilecektir. Söz konusu yer 'tescil harici' alan olduğundan köylünün sahip olduğu araziyi başka amaçlar için 'tahsis' söz konusu değildir."

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Kaynak: AA

Bingöl Valiliği, Sütaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Valiliğinden 'Tarım arazisinin Sütaş'a satışı' içerikli haberlerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl Valiliğinden "Tarım arazisinin Sütaş'a satışı" içerikli haberlerle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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