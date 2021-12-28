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Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI

28.12.2021 14:49

Son dakika haberi... BİNGÖL'de, ruhsatsız ve DEAŞ terör örgütüne müzahir faaliyetlerin yürütüldüğü değerlendirilen Tevhid Kitabevi'nin zabıta ekiplerince mühürlenmek istenmesi üzerine polise mukavemette bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL'de, ruhsatsız ve DEAŞ terör örgütüne müzahir faaliyetlerin yürütüldüğü değerlendirilen Tevhid Kitabevi'nin zabıta ekiplerince mühürlenmek istenmesi üzerine polise mukavemette bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği, dün akşam saatlerinde yaşanan ve medya organlarında 'Tevhid Kitabevi'ne operasyon' başlığıyla paylaşılan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tevhid Kitabevi'nde DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen faaliyetlerin yürütüldüğü, ayrıca iş yeri ile ilgili yapılan çalışmalarda iş yerinin ruhsatsız faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir" denildi. Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince iş yerinin mühürlenmek istendiği belirtilen açıklamada, "Ancak Tevhid Kitabevi önünde toplanan grubun direnmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz duruma müdahale etmiş, müdahale esnasında güvenlik güçlerimize taşlı, sopalı saldırıda bulunulmuştur. Olay ile ilgili olarak 'görevli memura mukavemet', 'kasten yaralama', 'kamu malına zarar verme' suçlarından 16 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BİNGÖL, (DHA) -

Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI
Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI

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Bingöl Valiliği, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: BİNGÖL'DE KİTABEVİNİN MÜHÜRLENMESİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN 16 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika
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