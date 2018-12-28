Son Dakika Haberleri: Bingöl Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Bingöl Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

1 saat önce

Bingöl Valiliği, kendilerini valilik yetkilisi gibi tanıtan ve engelliler için para talebinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bingöl Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Bingöl Valiliği, kendilerini valilik yetkilisi gibi tanıtan ve engelliler için para talebinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı şahıslar tarafından sayın valimizin ve özel kalem müdürünün ismi kullanılarak çeşitli firma ve iş adamlarından özellikle engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için (engelli aracı gibi) maddi yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın, her türlü yardım talebi için telefon marifetiyle arayıp kendilerini valiliğimiz yetkilileri gibi göstererek yardım talep edenlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir kişi yada hesap numarasına kesinlikle para yatırmamaları, söz konusu durumda ilgili birimlere ivedilikle irtibata geçmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verilerek, uyarıda bulunuldu. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:20 Kaynak: İHA

Bingöl Valiliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi Sosyal Koruma Yardımları Son 5 Yılda Yüzde 74 Arttı

Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 20:28:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]