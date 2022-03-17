Bingöl Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Bingöl Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

17.03.2022 14:10
Bingöl Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Bingöl Valiliği, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Bingöl Valiliği, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı art niyetli kişilerin, Valimiz Kadir Ekinci'nin ve Valiliğimizin ismini kullanarak telefonla aradıkları iş adamları ve vatandaşlarımızdan 'solunum cihazı, tekerlekli sandalye' gibi çeşitli gerekçeler uydurarak para talep ettiklerini ve dolandırıcılık girişiminde bulunduklarını üzülerek duymaktayız. Vatandaşlarımızın bu taleplere itibar etmemeleri ve bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini haberdar etmeleri önem arz etmektedir" denildi. - BİNGÖL

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Bingöl Valiliği, Dolandırıcılık, Kadir Ekinci, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika


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