Bingöl Valiliğinden Elazığlı depremzedelere gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl Valiliğinden Elazığlı depremzedelere gıda yardımı - Son Dakika

Bingöl Valiliğinden Elazığlı depremzedelere gıda yardımı

6 saat önce

Bingöl Valiliği, Elazığ'da depremzedelere 500 adet gıda kolisi gönderdi.

Bingöl Valiliğinden Elazığlı depremzedelere gıda yardımı, System.String[]

Bingöl Valiliği, Elazığ'da depremzedelere 500 adet gıda kolisi gönderdi.


Elazığ'da geçtiğimiz ay meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok il afet bölgesine yardım göndermeye devam ediyor. Bingöl Valiliği de hazırladığı 500 adet gıda kolisini AFAD İl Müdürlüğü aracılığıyla Elazığ AFAD Lojistik Merkezi'ne gönderdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizce hazırlanan 500 adet gıda kolisi afetzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Elazığ AFAD Lojistik Merkezi'ne teslim edildi" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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