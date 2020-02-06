Bingöl Valiliğinden

Bingöl Valiliği, cuma günü gece yarısından itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cuma günü 00.00'dan itibaren Bingöl genelinde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Kar yağışının 9 Şubat pazar günü saat 06.00'ya kadar il genelinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden, yoğun kar yağışının meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."