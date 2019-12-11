Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflara oy verdi.

AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına sunulan eserleri inceleyen Vali Ekinci, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları estetik açıdan olağanüstü bulduğunu söyledi.

Ekinci, haber kategorisinde, Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafları için oy kullandı.

"Hepsini birinci ilan etmek gerekir"

AA'nın düzenlendiği yarışmaya katılmaktan onur duyduğunu belirten Ekinci, "Çok keyifli, estetik noktasında olağanüstü, bir birinden seçilmesi zor fotoğrafları inceledim. Bu çerçevede 3 kategoride de adeta sanat eseri olabilecek fotoğraflar. Aslında birinci, ikinci ve üçüncü gibi bir derecelendirmeden ziyade hepsini birinci ilan etmek gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Ekinci, özellikle "Yavuz'un Akdeniz'e yoluculuğu" adlı fotoğrafın ülkenin hem cephede gösterdiği mücadeleyi hem de ekonomik anlamda yapılan saldırılara karşı gösterdiği mücadeleyi aynı anda yansıtmasından dolayı çok beğendiğini aktardı.

Seçtiği fotoğrafların birinci seçilmesini dileyen Ekinci, "AA hakikaten sadece habercilik yapmıyor aynı zamanda haberciliğin ahlak çizgisini de oluşturuyor. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem dünyada marka değeri oluşan, kendisinden ve yaptığı çalışmalardan dolayı son derece önemli söz ettiren bir kuruluşumuz. Kuruluşumuza ve tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum, gösterdikleri emek ve gayretlerden dolayı da teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.