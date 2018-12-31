Bingöl Valisi Ekinci'den Güvenlik Güçleri ile Yolculara Baklava İkramı

Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, yeni yıl öncesi ziyaret ettiği kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polisler ile yolculara baklava ikramında bulundu.
Vali Ekinci, beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma
Komutanı Albay Mevlüt Dirim ile yeni yıl öncesi Bingöl- Elazığ
ve Bingöl- Erzurum
kara yolundaki polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti.
Ekinci, yeni yılını kutladığı güvenlik güçlerine baklava ikramında bulundu.
Kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Ekinci, yeni yılını kutladığı yolculara tatlı ikram etti.
Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketin huzur içerisinde olabilmesi amacıyla görev yapan güvenlik birimlerini ziyaret ettiğini söyledi.
Yılbaşına güvenlik görevlileriyle birlikte gireceklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:
"Bu görev, sadece mesaiyle sınırlı olan bir görev değildir. 24 saat gece-gündüz demeden, memlekette ihtiyaç duyulan her noktada arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Ailelerinden, çocuklarından ayrı kalıyorlar. Büyük bir milletin huzur ve güven içerisinde yeni bir yıla girmesi için arkadaşlarımız burada cansiperhane bir şekilde görevlerini icra ediyorlar. Özelikle arkadaşlarımızın gözlerinde hiçbir şekilde yılgınlık, yorgunluk emaresi görmememiz bizi olağanüstü mutlu etti."