Bingöl Valisi Ekinci'den "Nevruz" Mesajı

Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, 21 Mart Nevruz Bayramı
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ekinci, mesajında, bahar mevsiminin müjdecisi olan ve Orta Asya
'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yüzyıllardır büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz'un, yeni başlangıçların, ümidi yeşertmenin, tabiatla birlikte mutlu ve huzurlu yarınlara erişmenin, kardeşlik ve dayanışmanın bayramı olduğunu belirtti.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Nevruz Bayramı, inanç, sevgi ve dayanışma eksenli geleneklerimizin önemli bir rengi, birlik ve beraberliğimizin, dostluk ve kardeşliğimizin vazgeçilmez simgesidir. Nevruz bizler için dün olduğu gibi bugün de barışı, adaleti ve paylaşımı temsil etmektedir."