Son Dakika Haberleri: Bingöl Valisi Ekinci'den Otizmli Çocuklara Ziyaret

Bingöl Valisi Ekinci'den Otizmli Çocuklara Ziyaret

1 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, otizmli çocukları ziyaret etti.

Bingöl Valisi Ekinci'den Otizmli Çocuklara Ziyaret, System.String[]
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, otizmli çocukları ziyaret etti.


Vali Ekinci, Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Otizmli öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Ekinci, sınıfları ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi.

Otizmli öğrencilerin yaptığı ürünleri inceleyen Ekinci, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Ekinci, daha sonra Bingöl Özel Bir Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine geçti.

Dersliklerde çocuklarla bir araya gelen Ekinci, otizmli çocuklarla bir süre sohbet etti, eğitimler konusunda okul yetkililerinden bilgi aldı.

Ekinci, yaptığı açıklamada, otizmle ilgili toplumda doğru bilginin yaygınlaşması ve farkındalık oluşması amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını belirti.

Otizmli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine değinen Ekinci, "Hükümetimizin de son yıllarda konuyla ilgili etraflı çalışmaları var. Bu konudaki eylem planı kapsamında, otizmli bireylerin topluma kazandırılması için önlemler alınıyor, çalışmalar yapılıyor. Bu kardeşlerimizi toplumsal hayatta, kendi ayakları üzerinde görmek bizler için en büyük mutluluk vesilesi olacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:28 Kaynak: AA

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