Son Dakika Haberleri: Bingöl Valisi Ekinci'den Şehit Ailelerine Ziyaret

Bingöl Valisi Ekinci'den Şehit Ailelerine Ziyaret

1 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, eşi Tuba Ekinci ile şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Bingöl Valisi Ekinci'den Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, eşi Tuba Ekinci ile şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.


Vali Ekinci, ilk olarak önceki yıl şehit olan güvenlik korucusu Mansur Salcan'ın Kültür Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin çocuklarıyla yakından ilgilenen Ekinci, çocuklara hediyeler verdi.

Ekinci, şehit ailelerinin emanetleri olduğunu belirterek, devlet ve millet olarak şehitlerin aziz hatıralarını daima canlı tutacaklarını, şehit ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaktan geri durmayacaklarını söyledi.

Ekinci, daha sonra 29 Ekim 2011'de canlı bomba saldırısında oğlu Velsel Belgin ile şehit olan Nesibe Belgin'in ailesini ziyaret etti.

Kapılarının şehit ailelerine her zaman açık olduğunu dile getiren Ekinci, "Her fırsatta şehit aileleri ile bir araya gelecek ve şehitlerimizin aziz hatıralarını yad edeceğiz. Bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:58 Kaynak: AA

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