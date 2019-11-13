Son Dakika Haberleri: Bingöl Valisi Ekinci, Kore gazisi Albaşkara'yı ağırladı
Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Ekinci, Kore gazisi Albaşkara'yı ağırladı - Son Dakika

Bingöl Valisi Ekinci, Kore gazisi Albaşkara'yı ağırladı

6 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, kentte yaşayan Kore gazisi Aziz Albaşkara'yı makamında ağırladı.

Bingöl Valisi Ekinci, Kore gazisi Albaşkara'yı ağırladı, System.String[]

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, kentte yaşayan Kore gazisi Aziz Albaşkara'yı makamında ağırladı.

Ekinci, merkeze bağlı Yazgülü köyünde yaşayan 89 yaşındaki Kore gazisi Albaşkara ile görüştü.

Albşkara'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekinci, "Şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu asla unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Ekinci, ziyaret anısına gazi Albaşkara'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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