Bingöl Valisi Ekinci, Mehmetçik ile iftar yaptı - Son Dakika
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Bingöl Valisi Ekinci, Mehmetçik ile iftar yaptı

19.04.2022 14:43
Bingöl Valisi Ekinci, Mehmetçik ile iftar yaptı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekinci, iftar öncesinde personelle bir süre sohbet etti.

Ekinci, buradaki konuşmasında, milletin dualarının daima Mehmetçikle olduğunu belirtti.

Ramazan ayının huzur ve maneviyatla dolu geçmesini temennisinde bulunan Vali Ekinci, şunları kaydetti:

"Kahraman Mehmetçiklerimizle huzur ve güven içinde iftar sofrasında buluşmayı nasip eden rabbimize hamdolsun. Silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, sizler, onurumuz, gururumuz ve gözbebeğimizsiniz. Hepinize vazifelerimizde ayrı ayrı başarılar diliyorum. Allah sizleri her türlü kötülükten muhafaza etsin. Bildiğiniz üzere, vatan için görev yapmak hangi kademede olursa olsun kutsaldır ve anlamlıdır. Onun içindir ki, ordularıyla kıtalara hükmetmiş milletimizin nezdinde asker ocağının ve askerlerimizin yeri bir başkadır. Hepimiz bu görevi zamanında icra ettik. Vatan borcu tabii ki sadece askerlikle sınırlı değildir. Askerliğinizi tamamlayıp sivil hayatınıza döndüğünüzde vazifelerinizi en iyi şekilde yapıp, hayırlı evlatlar olarak yaşantınıza devam edeceksiniz inşallah. Bayram sabahına erişmek ve bayram sabahında kucaklaşmak dileğiyle sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum."

Programda, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak da yer aldı.

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Kaynak: AA

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