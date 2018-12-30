Son Dakika Haberleri: Bingöl Valisi Ekinci'nin Yeni Yıl Mesajı

Bingöl Valisi Ekinci'nin Yeni Yıl Mesajı

46 dakika önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bingöl Valisi Ekinci'nin Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekinci, mesajında, üzüntü ve sevinçlerle dolu bir yılın daha geride bırakıldığını, umut dolu beklentiler ile yeni bir yıla girmenin heyecanının yaşandığını belirtti.

Yeni yılın yaşanan sorunların aşılması, mutlu ve müreffeh yarınlara ulaşılması yolunda beklentileri arttırdığını aktaran Ekinci, mesajında şunlara yer verdi:

"Bizler de Bingölümüzün büyümesi, gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanılabilir bir şehir haline gelmesi için devam eden çalışmalarımızı, büyük bir titizlik ve takiple 2019 yılında da arttırarak sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılında saygının ve sevginin, ahlak ve adaletin, bilgi ve erdemin hakim olmasını diliyor, yeni yılın Bingöllü hemşehrilerime, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:25 Kaynak: AA

Kadir Ekinci, Bingöl, Ekinci, Güncel
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