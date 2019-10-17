Bingöl Valisi Ekinci, vatandaşları dinledi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Vatandaşla Buluşma" toplantıları kapsamında vatandaşları dinledi.

Ekinci, vatandaşları makamında ağırlayıp, onların sorunlarını dinledi, çözümü konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirdi.

Vatandaşların talep ve sorunlarını kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak amacıyla haftada bir gününü vatandaşlara ayırdığını belirten Vali Ekinci, şöyle konuştu:

"Düzenli olarak vatandaşımızla buluşuyoruz. Bazen vatandaşımızın evine misafir oluyoruz bazen esnafımızı iş yerinde ziyaret ederek sıcak bir çay eşliğinde sohbet ediyoruz bazen de Valilik makamında ağırlayarak sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Notlarımızı alıyoruz, ardından ilgili kurumlara talimatlarımızı iletiyor ve sorunların kısa zamanda çözümü ve taleplerin karşılanması için birlikte çaba gösteriyoruz."

Vatandaşlar da farklı konulardaki sorunlarını, şikayetlerini, taleplerini ve önerilerini yüz yüze anlatma fırsatı verdiği için Vali Ekinci'ye teşekkür etti.