Bingöl Valisi Ekinci ve Belediye Başkanı Arıkan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Bingöl Valisi Ekinci ve Belediye Başkanı Arıkan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 10:32
Bingöl Valisi Ekinci ve Belediye Başkanı Arıkan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Vali Ekinci, kutlama mesajında, AA'nın Milli Mücadele'de Türkiye'nin haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük görev üstlendiğini belirtti.

Ekinci, "Basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş, toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmuş Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Arıkan da mesajında şunları kaydetti:

"102. yıl önce Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, 'işgalcilerin ve iş birlikçilerin yanlış haber yaymasını önlemek' amacıyla kurulan ve bugün 13 dilde yaptığı yayınlarla Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri bizlere ulaştıran tüm AA çalışanlarını kutluyor, başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Ekinci ve Belediye Başkanı Arıkan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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