Bingöl Valisi Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor - Son Dakika

Bingöl Valisi Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor

30.03.2021 17:44

Bingöl Valisi: Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyorAziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün vaka oranı haritasında, mavi kategoriden turuncu kategoriye geçmesinin ardından Vali Kadir Ekinci, "Risk haritasındaki yerimiz, bu hafta turuncuya geçti.

Bingöl Valisi: Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün vaka oranı haritasında, mavi kategoriden turuncu kategoriye geçmesinin ardından Vali Kadir Ekinci, "Risk haritasındaki yerimiz, bu hafta turuncuya geçti. Amacımız, vakaların olabildiğince düşürülmesini ve yeniden mavi kategoriye geçmeyi sağlamak. Ancak şartların böyle devam etmesi halinde, kurallara uydurmak zorunda kalacağız ve bunun da vatandaşımızın canını acıtacağından eminiz. Bir aydır bize gelen ihbarlar çerçevesinde söylüyorum, yasak olmasına rağmen, evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor. Dolayısıyla bu ev ziyaretleri de bizim için çok büyük problem oluşturmaktadır " dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasında mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Bingöl, son haritada turuncu kategorideki 'yüksek riskli' iller arasına geçti. Günbegün vaka sayısında artış yaşanan Bingöl'de, Vali Kadir Ekinci, kent genelinde sürdürülen koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı. Denetimde konuşan Vali Ekinci, uyarılarını yineledi.

'EVLERDE KADINLAR ÇOK SIK BİR ARAYA GELİYOR'

Amaçlarının, vakaların düşmesiyle, haritada tekrar mavi alana geçmek olduğunu vurgulayan Vali Ekinci, yasak olmasına rağmen kadınların ev ziyaretlerinde sık sık bir araya geldiğini söyledi. Bir ötesinin kırmızı kategori olduğunu vurgulayan Vali Ekinci, "Ne yazık ki Bingöllü sağduyulu kardeşlerimizin yanı sıra, tedbirlere sıkı sıkı uymayan bazı kardeşlerimiz de var. Biz de bu kardeşlerimizi uyarmış olalım. Bunun da bir ötesi kırmızıdır, tekrardan kapanmadır. Özellikle taziyelerin yasak olmasına rağmen, Bingöllümüzde malum çok yoğun bir taziye kültürü vardır. Yaklaşık bir ay öncesine kadar, hakikaten hassasiyet vardı. Taziyelerin yasaklılığına uyuyorlardı. Ancak bir aydır bize gelen ihbarlar çerçevesinde söylüyorum, yasak olmasına rağmen, evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor. Dolayısıyla bu ev ziyaretleri de bizim için çok büyük problem oluşturmaktadır" diye konuştu.

'BİZLER CEZA YAZMAKTAN YANA DEĞİLİZ'

Kurallara uyulması çağrısını yineleyen Vali Ekinci, "Çay ocağı kültürümüz var ama ne yazık ki, çay içerken sohbet ederken vatandaşlarımız, özellikle maske ve mesafe konusunda dikkat edemiyor. Valilik olarak bizler ceza yazmaktan yana değiliz, vatandaşlarımızın bu konuda kalbini kırmak istemiyoruz. Ancak şartların böyle devam etmesi halinde, kurallara uydurmak zorunda kalacağız ve bunun da vatandaşımızın canını acıtacağından eminiz" dedi.

Bingöl Valisi Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor
Bingöl Valisi Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor
Bingöl Valisi Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor
Bingöl Valisi Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor
Bingöl Valisi Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Evlerde hanım kardeşlerimiz çok sık bir araya geliyor - Son Dakika


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