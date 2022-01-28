Bingöl ve Batman'da yoğun kar sağlık ekiplerine engel olmuyor - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova, Batman'ın Sason ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri hastaları, hastanelere yetiştirdi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağlık çalışanları, zorlu şartlarda hastalara ulaşmaya çalışıyor.

Kar yağışının devam ettiği ilçede, sağlık ekipleri yoğun kar sonucu araçların giremediği köy ve mezralarda hastalara ulaşmak için yürümek zorunda kalıyor.

İlçeye bağlı Boncukgöze köyünde fenalaşan 65 yaşındaki Mehmet Nalbant'ın yakınları yetkililerden yardım istedi.

Karlı yolları aşan ekipler, Nalbant'ı Karlıova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Acil Tıp Teknisyeni Doğan Aktekin, günde ortalama 10 köye gittiklerini belirterek, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yollarına paletli, yarı paletli ve arazi ambulanslarıyla giderek, hastaları hastanelere götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Hastaları nakil sırasında bazen zorlandıklarını ifade eden Aktekin, "Bazen araçlarımız karda kalıyor bazen de kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyoruz. Ama sağlık çalışanları olarak hastaların tedavi olup iyileştiklerini görünce yorgunluğumuz geçiyor. Bu gurur bize yetiyor." dedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Nalbant'ın oğlu Sedat Nalbant da "Rahatsızlanan babamın dizleri tutmuyordu. Onu kendi imkanımızla hastaneye götüremezdik. 112'yi aradık ve kısa sürede babamı hastaneye yetiştirdiler. Sağlık çalışanları çok zor şartlar altında çalışıyor ve bunun farkındayız. Tüm çalışanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kalp hastasına 5 saatte ulaşıldı

Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, Çakırpınar köyünün Osmanlı mezrasında oturan kalp hastası Mehmet Ali Karabulut'un (57) ailesinin, 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım talep ettiğini anlattı.

Yıldız, 5 saatlik bir çalışmayla yolu açtıklarını aktararak, "Kar yoğunluğu nedeniyle ambulansın gidemediği mezraya kar temizleme makineleri giderek hastayı aldı ve ambulansa kadar getirdi. Daha sonra sağlık ekipleri hastayı Sason Devlet Hastanesine kaldırdı." diye konuştu.

Hastanede tedavi altına alınan Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.