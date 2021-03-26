Bingöl ve Erzincan Binali Yıldırım üniversiteleri rektörlerinden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen "YÖK-Anadolu Projesi" kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile eşleşen Bingöl Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çalış'ın ilk konuğu Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapak oldu. Rektörlük makamında Çapak ile bir süre görüşen Çalış, iki üniversite arasında hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çalış, diğer konuğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ağırladı.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Çalış, proje kapsamında Bingöl Üniversitesi ile diş hekimliği, ilahiyat, hemşirelik ve psikoloji alanlarında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile de uçak bakım ve onarım alanlarında işbirliği yapacaklarını kaydetti.