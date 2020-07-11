Bingöl ve Diyarbakır'da 10 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya karşı mücadele sürüyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 26 ayrı noktada, 6 milyon 110 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca da Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise 60 farklı noktada 4 milyon kök kenevir bitkisi ve 1 ton 244 kilogram esrar ele geçirildi. Son 2 günde narko terör operasyonlarında 10 milyon 110 bin kök kenevir ele geçirilirken, bu yakalamalarla birlikte son 15 günde ele geçirilen kök kenevir miktarının 42 milyon 110 bine yükseldiği belirtildi.