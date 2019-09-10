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Bingöl ve diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

1 saat önce

BİNGÖL ve Diyarbakır'da, polis ekiplerince, 4 gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Bingöl ve diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama, System.String[]

BİNGÖL ve Diyarbakır'da, polis ekiplerince, 4 gün önce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır ve Bingöl'de uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Diyarbakır ve Bingöl'deki 30 adresi belirledi. 250 kişilik ekibin, 6 Eylül'de, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla 28 kişi gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:13 Kaynak: DHA
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