Son Dakika Haberleri: Bingöl ve Elazığ'da 419 Köyle Ulaşım Sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da 419 Köyle Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

BİNGÖL/ Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bingöl ve Elazığ'da 419 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl ve Elazığ'da 419 Köyle Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
BİNGÖL/ Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Bingöl ve Elazığ'da 419 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma kapsamındaki okullar ile Yedisu ve Karlıova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme aracı ile 11 ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 12, ilçelerden Baskil'de 10, Arıcak'ta 3, Maden'de 3, Karakoçan'da 20, Keban'da 15, Kovancılar'da 10, Palu'da 15, Sivrice'de de 50 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:24 Kaynak: AA

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