Bingöl ve Elazığ'da binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Bingöl ve Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Bingöl Üniversitesi yerleşkesinde, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Programa katılan protokol üyeleri, jandarma ve polis ekipleri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar fidan dikti.

Solhan ilçesinde de terör saldırılarında şehit olanlar için fidan dikimi yapıldı.

Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, AA muhabirine, çocuklara fidan ve orman sevgisini aşıladıklarını söyledi.

Börü, "Kent genelinde 40 bin fidanı toprakla buluşturduk. Gençlerimizle, vatandaşlarımızla geleceğe nefes olmaya devam ediyoruz. Son yıllarda yangınlardan dolayı ormanlarımız büyük zarar gördü. Ağaçlandırma çalışmalarımızla bu açığı kapatacağız inşallah." diye konuştu.

Fidan dikimine katılan 8 yaşındaki Zeren Su Varolgüneş, fidan dikmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Üniversite öğrencisi Fuat Tuncel, "Dikili bir ağacının olması çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

Elazığ

Elazığ'da 46 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Fırat Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen program kapsamında, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde, terör örgütü PKK/PYD'nin saldırısı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin anısına fidan dikildi.

Etkinliğe katılan Vali Ömer Toraman, ülkede ve Elazığ'da ağaçlandırma faaliyeti sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşillendirme ve ağaçlandırmaya büyük önem verdiğini ifade eden Toraman, "Orman Genel Müdürlüğümüz her yıl gücünü artırarak bu ağaçlandırma faaliyetlerinde bir hayli yol almış durumda. Bu faaliyetleri de bütün dünyada örnek teşkil edecek düzeye erişmiş durumda." diye konuştu.

Türkiye topraklarının İklim açısından çok önemli olduğuna değinen Toraman, bu toprakların korunması için fidan dikmenin önemine değindi.

Orman Müdürlüğünün fidan yetiştirme konusunda seferberlik halinde çalıştığını aktaran Toraman, şunları kaydetti:

"Orman Müdürlüğünün gayesi mevcut olan orman varlığını muhafaza etmek ve bunun niteliğini arttırmak. Ormanlarımızın vasıflı hale gelmesini sağlamak bunun için gayret sarf ediliyor. Türkiye orman varlığını artırırken Elazığ da orman varlığını son 20 yıllık periyotta yüzde 40 gibi ciddi bir oranda attırmış. Orman teşkilatı yetiştirmiş olduğu ağaçları bedelsiz olarak talep eden herkese ulaştırıyor. Yeter ki toprakla buluşsun."

Programa şehidin yakınları da katıldı.