Bingöl ve Elazığ'da Deprem
1 saat önce
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.2, Elazığ'da da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl
'ün Yedisu
ilçesinde 4.2, Elazığ
'da da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 05.09'da merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı oluştu. Depremin 11.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Saat 06.10'da ise Elazığ merkez'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği ise 12.1 kilometre olarak açıklandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:11 Kaynak: İHA
Bingöl'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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