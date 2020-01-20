Bingöl ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika

BİNGÖL ve İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından harekete geçen ekipler, Bingöl ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit ettiği şüphelileri yakalamak için 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 105 gram esrar, 21 uyuşturucu hap, 7 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 16 kişiden 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.